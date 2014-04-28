У умершего в киевском метро мужчины обнаружили в спине иглу от шприца

У умершего на станции метро “Вокзальная» мужчины обнаружили в спине иглу от шприца.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

В частности, как отметили в главке милиции, эксперты, выехавшие на место происшествия, не обнаружили в умершего признаков насильственной смерти. Однако обнаружили в спине погибшего иглу от медицинского шприца.

Для установления причин смерти тело мужчины направлено на судмедэкспертизу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, в Киеве на станции метро «Вокзальная» умер мужчина.

По данным пресс-службы “Киевского метрополитена”, пассажир на контрольном пункте (где размещены пропускные автоматы на входе) потерял сознание. Ему срочно вызвали «скорую». Бригада медиков, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть мужчины.

Умерший 1973 года рождения, киевлянин.