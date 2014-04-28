В больницах Запорожья выявили злоупотребления

Милиция выявила факты злоупотребления влиянием в больницах запорожского региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель начальника Запорожского главка милиции Олег Курочкин.

«Следственным управлением ГУ МВД Украины в Запорожской области открыто уголовное производство по статье 369-2 (злоупотребление влиянием) и именно в рамках досудебного расследования по нему сейчас проводятся обыски и изъятие документации Запорожской областной клинической больницы и запорожской горбольницы №9», - сообщил Курочкин.

Как сообщал УНИАН, в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области официально сообщили, что около 20 вооруженных мужчин в камуфляже и масках и несколько сотрудников милиции в штатском, которых сегодня видели запорожцы в областной клинической больнице, это сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, которые проводят спецоперацию.

По неофициальным данным, цель их визита - проведение обысков и изъятие документации медучреждения в связи с наличием подозрений о финансовых нарушениях в Запорожской областной клинической больнице.