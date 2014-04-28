АР Крым: лечение больных мультирезистентным туберкулезом - под угрозой

Лечение больных туберкулезом в Автономной республике Крым - под угрозой.

Как сообщили УНИАН в Минздраве об этом говорилось в ходе встречи министра здравоохранения Украины Олега Мусия и специального посланника Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДа в странах Восточной Европы и Центральной Азии Мишеля Казачкіна.

Во время встречи отдельное внимание было уделено проблемам обеспечения лекарствами больных в Крыму, угрозы срыва реализации в регионе программ по ВИЧ/ТБ. В Крыму обеспечивалась диагностика и лечение туберкулеза, включая мультирезистентный туберкулез; тестирование на ВИЧ, прежде всего, для представителей уязвимых групп; проводилось лечение больных СПИДОМ; развивались программы обмена шприцев и игл, заместительной поддерживающей терапии.

По словам Мусия, Минздрав выполнил свои обязательства относительно поставки препаратов для лечения туберкулеза и антиретровирусной терапии.

"Запасов препаратов должно хватить до октября - ноября 2014 года. В то же время программы заместительной терапии закрыты с 26 апреля 2014 года. Это ставит под угрозу жизни более 800 пациентов этой программы в Крыму и Севастополе. Из-за блокирования работы украинских банков в Крыму - заморожено свыше 500 тыс гривен средств проекта Глобального фонда, которые были перечислены на внедрение профилактических программ и программ социального сопровождения. Все эти проблемные вопросы требуют безотлагательного решения", - отметил Мусий.

Он попросил у Казачкина поддержки в диалоге с международными структурами по организации гуманитарных акций помощи больным в оккупированном Крыму, рассмотрении программ поддержки и информировать офисы агентств ООН о кризисной экономической ситуации в Украине, которая может иметь негативные последствия для преодоления эпидемий ВИЧ и туберкулеза.

В свою очередь Казачкин заверил в содействии нашей стране в сфере борьбы с опасными заболеваниями.