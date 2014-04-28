В Одессе открыли дело на врачей, отказавшим в медпомощи пострадавшим от взрыва на блокпосте

В Одессе начато уголовное производство по факту непредоставления медицинской помощи пострадавшим от взрыва на блокпосте 25 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, производство открыто по публикациям в СМИ.

«На днях в средствах массовой информации появились публикации о непредоставлении медицинскими работниками одной из больниц Одессы помощи активистам, которые пострадали в результате взрыва у блокпоста. Данный факт проверяется, в связи с чем прокуратурой Малиновского района Одессы начато уголовное производство по ч. 1 ст. 139 УК Украины (неоказание помощи больному медицинским работником)», - сообщили в прокуратуре.

Проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств, которым будет дана правовая оценка. В пресс-службе уточнили, что материалы направлены в Малиновский райотдел милиции для проведения досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля около 4-х утра вблизи Одессы неизвестные на машине бросили осколочную гранату в блокпост, организованный гражданами и правоохранителями для защиты региона. Ранения получили семь человек, из которых четверо были госпитализированы (в их числе – сотрудник ГАИ).

Активисты заявили, что в Городской клинической больнице №1 изначально отказывались оказать помощь потерпевшим, назвав их «бомжами».