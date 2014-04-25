Финские эксперты поделились опытом использования информационных технологий в образовании

Григорьевская Международная Школа (ГИС) провела в Донецке II Международную образовательную конференцию на тему: «Информационные технологии в образовании: совершенствование процесса обучения».

Как сообщили УНИАН в фонде Р.Ахметова "Развитие Украины", онференция прошла в форматемастер-классов, входе которых 76 учителей на практике познакомились с использованием новых технологий в образовании. Спикерами выступили эксперты в сфере образования из Финляндии и Швейцарии.В мастер-классах приняли активное участие руководители школ и ведущие учителя Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

«Продолжая инициативу, начатую нами в прошлом году, ГИС проводит уже вторую международную образовательную конференцию с целью постоянного развития и повышения уровня образования в Донецком регионе. По итогам первой конференции мы получили большое количество отзывов, за что всем большое спасибо, и в продолжение нашего диалога эту конференцию мы провели в формате практических мастер-классов, - отметил во вступительном слове директор Григорьевской Международной Школы Решат Ариель. - Тема конференции «Информационные технологии» была выбрана нами, потому что технологии являются мощным подспорьем для преподавания. Финских экспертов мы пригласили, так как они используют информационные технологии в учебном процессе уже долгие годы, а учебные достижения детей в Финляндии являются одними из лучших во всем мире».

Использование информационных технологий делает учебный процесс более ярким и насыщенным информацией, хотя и не упрощает работу учителя. На конференциибыли детально рассмотрены возможности использования информационных технологий в образовательной среде, участники познакомились с тем, как можно их использоватьв ежедневной работе на уроках, как планировать уроки и как организовать работу с информацией. «Развитие информационных и коммуникационных технологий является неотъемлемой частью нашего будущего.Это значит, что технологии – это часть сегодняшней работы учителей. Работы здесь и сейчас.Технологии открывают новые возможности для управления знаниями, что не было доступно предыдущим поколениям» - рассказал директор школы Решат Ариель.

На протяжении всего дня педагоги обменивались опытом и учились у своих коллег тому, как использовать новые технологии в учебном процессе. Райджа Джонсон (директор Международной школы Оулу, Финляндия) на своем мастер-классе подняла вопрос, как тесно связать ИКТ со школьным учебным планом и всесторонне содействовать его реализации, дала несколько практических примеров использования образовательных технологий в изучении конкретного предмета с помощью графиков и электронных таблиц, а также несколько примеров из обучающего пространства Pedanet с использованием смартбордов.Бернард Ивальди (международный консультант ГИС, Швейцария) продемонстрировал планирование урока на заданную тему с использованием веб-ресурсов и документов из Интернета. Mаури Джонсон (председатель Международного Альянса Школ, Швейцария) показал на примерах, как в большом потоке и изобилии информации через поисковые системы найти путь к актуальной информации, а такжев команде с украинскими коллегами протестировали результаты его презентации используя разные языки.

«Педагоги, это всегда небезразличные люди, которые всю жизнь учатся, совершенствуют свои знания и мастерство, чтобы передать его ученикам. Я общался с украинскими педагогами, и они настоящие профессионалы своего дела», отметил Бернард Ивальди, после своего мастер-класса.

«Я рада, что сегодня у меня была возможность обсудить совместно с ведущими экспертами-практиками такие актуальные темы, как использование ИКТ в обучении, и посмотреть на опыт международных коллег. Намастер-классах я получила столько практических знаний, что захотелось бежать в свою школу и применять новые технологии на урокахуже сегодня», -поделилась своими впечатлениями директор школы №63 Людмила Никифоровна Дмитрук.

Организатор конференции: Григорьевская Международная Школа (ГИС) -это первая в Донецке школа международного образца со всеми условиями для благоприятного учебного процесса и развития детей, которая принесет в Украину самые современные международные методики и технологии обучения и сохранит преимущества украинской системы образования. Открытие школы: 01 сентября 2014 года.