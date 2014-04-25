Тернопольская область получила 32 новых автомобиля скорой помощи

Тернопольская область получила от Министерства здравоохранения 32 новые автомобили скорой помощи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, представителям районных и городского отделения Центра экстренной медицинской помощи ключи от новых автомобилей вручил председатель ОГА Олег Сиротюк.

«Я понимаю, что 32 машины - это только часть того, что нужно, но мы приложим все усилия, чтобы экстренная медицинская помощь нашего края была максимально обеспечена всем необходимым», - сказал Сиротюк, приветствуя медиков с новой техникой.

Все автомобили оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, что позволит эффективнее оказывать помощь на догоспитальном этапе и быстро и безопасно транспортировать пациента в больницу.

При этом предусмотрено, что работники Центров пройдут интенсивный курс обучения для получения соответствующих знаний и умений для допуска к работе с дорогостоящим медицинским оборудованием.

По данным пресс-службы ОГА, каждый автомобиль с оборудованием стоит 670 тыс грн.