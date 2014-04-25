Тернопольская область получила 32 новых автомобиля скорой помощи
Все автомобили оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, что позволит эффективнее оказывать помощь на догоспитальном этапе
Тернопольская область получила от Министерства здравоохранения 32 новые автомобили скорой помощи.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, представителям районных и городского отделения Центра экстренной медицинской помощи ключи от новых автомобилей вручил председатель ОГА Олег Сиротюк.
«Я понимаю, что 32 машины - это только часть того, что нужно, но мы приложим все усилия, чтобы экстренная медицинская помощь нашего края была максимально обеспечена всем необходимым», - сказал Сиротюк, приветствуя медиков с новой техникой.
Все автомобили оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, что позволит эффективнее оказывать помощь на догоспитальном этапе и быстро и безопасно транспортировать пациента в больницу.
При этом предусмотрено, что работники Центров пройдут интенсивный курс обучения для получения соответствующих знаний и умений для допуска к работе с дорогостоящим медицинским оборудованием.
По данным пресс-службы ОГА, каждый автомобиль с оборудованием стоит 670 тыс грн.