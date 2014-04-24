Состояние пострадавших от отравления гербицидом на Полтавщине оценивают как легкое – Минздрав

Состояние 11 жителей Полтавской области, в том числе шести детей, которые отравились гербицидом, оценивается как легкое.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Всем больным поставлен предварительный диагноз «Ингаляционное отравление ядами сельскохозяйственного назначения». По состоянию на 24 апреля состояние пострадавших оценивается как легкое. Лечение больным предоставляется в необходимом объеме», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что отравление возникло после проведения 20 и 21 апреля сельскохозяйственным предприятием обработки наземным методом полей, расположенных неподалёку от села Виктория. Предварительными причинами возникновения отравления людей является несоблюдение зоны санитарного разрыва от населенного пункта и неучтение направления ветра.

Главным управлением Госсанэпидслужбы в Полтавской области проводится расследование по факту отравления населения и осуществляется проверка соблюдения требований санитарного законодательства при проведении предприятием работ по применению гербицидов.

Ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.

Как сообщал УНИАН, неподалёку от села Виктория Пирятинского района на территории ПП «Вороненцы» проводились работы по обработке гербицидом “Стомп 330” сельскохозяйственных угодий. В результате в Пирятинскую центральную районную больницу были госпитализированы 11 жителей села, из них шестеро детей.