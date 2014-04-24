В Киеве проходят мероприятия в рамках Всемирной недели иммунизации

С 24 до 30 апреля в столице пройдут разнообразные мероприятия в рамках проведения Всемирной недели иммунизации в 2014 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, согласно плану мероприятий, предусмотрено проведение образовательных кампаний, направленных на информирование жителей столицы относительно устранения препятствий по вакцинации населения. «Конкретные цели заключаются в том, чтобы люди знали о вакцинах, их безопасности и были заинтересованы в определении вакцинального статуса своих семей», - говорится в сообщении пресс-службы.

В целом целью Всемирной недели иммунизации является содействие продвижению одного из наиболее действенных инструментов здравоохранения в мире – использования вакцин для защиты людей разного возраста от болезней.