Полтавщина: шесть детей, отравились гербицидом

В Полтавской области 11 человек, в том числе шесть детей, отравились гербицидом.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 22 апреля неподалёку от села Виктория Пирятинского района на территории ЧП «Вороненцы» проводились работы по обработке гербицидом «Стомп 330» сельскохозяйственных угодий. В результате в Пирятинскую центральную районную больницу госпитализированы 11 жителей Виктории, из них шесть детей. Диагноз - ингаляционное отравление гербицидом «Стомп 330». Состояние пострадавших - средней степени тяжести.