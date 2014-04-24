25 апреля киевляне смогут бесплатно обследоваться по поводу рака кожи

25 апреля киевляне смогут бесплатно пройти осмотр на наличие меланомы и немеланомных опухолей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что обследование будет происходить в рамках инициативы «Национальные дни диагностики раков кожи».

Как отмечается в сообщении, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируют свыше 200 тыс. случаев заболевания меланомой кожи и около 65 тыс. вызванных ею смертей. В Украине в 2010 году заболели меланомой 2829 человек, 1070 из них умерли.

Основной причиной является несвоевременное обращение граждан к врачам при наличии разных видов новообразований.

Именно поэтому одна из первоочередных целей Национальных дней диагностики раков кожи - своевременное информирование населения страны о данном виде заболеваний, об учреждениях, где возможно обследоваться по поводу дерматоонкологических заболеваний.

К проекту приобщатся дерматовенерологи, онкологи, терапевты, а также офтальмологи, поскольку украинцы еще мало осведомлены о существующем риске возникновения меланомы радужной оболочки глаза.

Перечень учреждений Киева, где будут проходить обследования, размещен на сайте КГГА (http://kievcity.gov.ua/news/14370.html).