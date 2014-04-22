Мясной рацион связан с риском диабета

Белковая диета очень популярна среди любителей фитнеса и стремящихся к здоровому питанию. На белковую пищу женщины переходят, стремясь избавиться от тяги к сладкому, а мужчины – чтобы нарастить мышцы. Но ученые предупреждают, что любители белковой животной пищи находятся в повышенной опасности: у них чаще развивается диабет 2 типа, пишет Здоровье

В среднем взрослый человек в день съедает около 90 граммов чистого белка. У тех людей, кто ест больше этой нормы, наблюдается увеличенное отношение массы тела к росту. Вместе с увеличенной «дозой» белка в их рацион попадает больше холестерина. Но главное - каждые лишние 10 граммов белка сверх нормы в пище повышают риск развития диабета на 6%.

Эти результаты исследователи обнаружили, когда обработали статистику большого исследования рациона жителей Евросоюза. Масштабная международная работа длилась 12 лет, и за эти годы у некоторых участников развился диабет. Так что легко было подсчитать риски постфактум, учитывая предыдущий образ жизни заболевших. В других исследованиях связи диеты и диабета добровольцы делятся на группы случайным образом и получают заранее составленную диету, но такой эксперимент меньше соответствует естественному поведению человека при выборе пищи.

Специалист по диабету из Гарвардского Института Здоровья Населения в Бостоне, США, Фрэнк Ху рекомендует отказаться от переработанных мясных продуктов вроде колбас, поскольку именно в этой пище лишний животный белок поступает в организм вмест с насыщенными жирными кислотами, холестерином и большим количеством соли – в общем, ничего хорошего для профилактики диабета.

Максимальная корреляция между употреблением животного белка и диабетом наблюдается у женщин с ожирением. Им рекомендуется сократить употребление мяса до 1-2 порций в неделю, рыбы – до 3-4 раз в неделю, и постараться не употреблять каждый день жирное молоко и йогурты.