В Мариуполе Красный Крест создал отряд оперативного реагирования
Отряд состоит из патронажных медсестер волонтеров Красного Креста, подготовленных для работы во время чрезвычайных ситуаций
Возле здания горисполкома Мариуполя можно видеть волонтеров Красного Креста, которые готовы оказать медицинскую помощь людям.
«Одной из уставных задач Общества Красного Креста Украины является оказание медицинской и гуманитарной помощи во время чрезвычайных ситуаций, вооруженных конфликтов и в мирное время. С этой целью при мариупольском Красном Кресте создан отряд оперативного реагирования, основной задачей которого является защита жизни граждан, предупреждение и облегчение людских страданий», - сообщила 0629.com.ua заместитель председателя мариупольской городской организации общества Красного Креста Ирина Зарубина.
Как отметили в Красном Кресте, отряд состоит из патронажных медсестер волонтеров Красного Креста, обученных правилам оказания первой доврачебной помощи и подготовленных для работы во время чрезвычайных ситуаций, массовых скоплениях людей
Следует отметить, что волонтеры отряда работают в жилетах Красного Креста и защитных касках и пребывают под защитой Общества Красного Креста Украины.
Согласно законодательству, лица, которые препятствуют работе Красного креста или стали виновными в нарушении прав и свобод членов Красного Креста, несут административную или уголовную ответственность.
Мариупольский Красный Крест просят горожан оказывать максимальное содействие в работе отряда оперативного реагирования, и обеспечивать его защиту во время исполнения своих обязанностей.