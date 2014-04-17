Ривне просит децентрализовать тендеры на питание детей и оздоровление "чернобыльцев"

Депутаты Ривненского областного совета просят Кабинет Министров Украины децентрализовать проведение тендерных процедур на оздоровление "чернобыльцев" и питание потерпевших детей.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение по этого вопросу к КМУ приняли сегодня на сессионном заседании депутаты Ривненского облсовета.

"За" обращение проголосовали 53 депутата, «против» был один и один депутат воздержался. Не участвовали в голосовании трое депутатов.

Во время обсуждения обращения депутаты отмечали, что начиная с 2007 года закупка путевок для санаторно-курортного лечения граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и услуг по организации бесплатного питания потерпевших детей проводится главным распорядителем бюджетных средств – Министерством социальной политики Украины.

В области, как отмечалось во время обсуждения, с 2011 года исполнителями услуг по организации питания потерпевших детей в основном были общества, которые зарегистрированы в Киевской и Донецкой областях. К организации питания местные предприятия привлекались на условиях субподряда.

«В течение 2011-2013 годов были неоднократные случаи срыва процесса питания потерпевших детей.

Кроме того, с 3 марта 2014 года в связи с незавершением процедуры открытых торгов на закупку услуг по питанию детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, питание указанной категории детей не происходит, что влечет рост социального напряжения среди населения области», - отмечается в тексте обращения.

Что касается вопроса оздоровления граждан, то, как подчеркивалось на сессионном заседании, главный распорядитель средств не учел возможности собственной оздоровительной базы Ривненщины. В результате чего 80% ее мощности теперь остались незадействованными.

Депутаты Ривненского облсовета предлагают децентрализовать проведение тендерных процедур на оздоровление граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и на организацию детского питания. Делегировать полномочия в этом плане депутаты просят местным органам власти.