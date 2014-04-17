Во Львове в медучреждения за помощью обратились 133 переселенца из Крыма
13:08, 17 апреля 2014Новости регионов
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Стали на учет 6 беременных женщин, 50 детей
Фото: УНИАН
В медицинские учреждения города Львова, по состоянию на четверг, 17 апреля, за медицинской помощью разного характера обратились 133 человека-переселенца из Крыма.
Об этом сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.
«Относительно точного количества крымских татар, обратившихся за помощью, информация постоянно меняется, потому что они мигрируют. К нам в настоящее время обратились за медицинской помощью 133 человека, стали на учет 6 беременных, 50 детей», - отметил Зуб.
По информации Львовского городского совета, переселенцам из Крыма медиками предоставляется как оперативная, лечебно-диагностическая, так и психологическая помощь.
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