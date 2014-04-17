Днепропетровская область получила 63 «скорых», оснащенных в соответствии с европейскими стандартами

Днепропетровская область в рамках государственной программы получила 63 автомобиля «скорой медицинской помощи», оснащенных в соответствии с европейскими стандартами, что позволяет во время транспортировки больных обеспечить проведение им реанимационных мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, вчера 16 «скорых» переданы Днепропетровской станции скорой медицинской помощи. До конца апреля спецавтомобили получат медицинские заведения Павлограда, Новомосковска, Никополя и Кривого Рога.

Как сообщили в департаменте здравоохранения облгосадминистрации, вскоре автопарк службы скорой медицинской помощи в области увеличится еще на 27 единиц. Таким образом, в 2014 году Днепропетровская область получит 90 новых «скорых».

Справка УНИАН. В Днепропетровской области работают 282 бригады скорой медпомощи. Общее количество пунктов временного базирования – 138. Автомобили «скорой» на 100% оборудованы GPS-навигацией, во всех диспетчерских установлены архиваторы вещания. Все бригады обеспечены средствами радио- и мобильной связи.

За первый квартал текущего года прибытие бригад на выезд в течение 10 минут в городской местности составляет 90%, а в течение 20 минут в сельской местности – 92,2%.

В службе скорой медицинской помощи Днепропетровской области работают 433 врача и 1567 фельдшеров, которые прошли специализацию по специальности «Медицина неотложных состояний».