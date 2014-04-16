В Сумской области находится 58 семей переселенцев из Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

«Мы не остаемся в стороне человеческих проблем и готовы помогать в решении насущных вопросов переселенцев. В основном люди обращаются за помощью в трудоустройстве, восстановлении утраченных документов, устройстве детей в школу, получении социальных выплат», - отметил первый заместитель председателя ОГА Виктор Чернявский.

Он также поручил членам оперативного штаба по вопросам размещения в области переселенцев из Крыма изучить потребности каждого человека и максимально способствовать их решению.