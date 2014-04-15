Николаевщина: в областном противотуберкулезном диспансере откроют современное диагностическое отделение

17 апреля 2014 года в 13:00 в Николаевском областном противотуберкулезном диспансере состоится торжественное открытие бактериологической лаборатории с отделом молекулярно-генетической диагностики туберкулеза Современное лабораторное диагностическое оборудование (автоматизированные анализаторы, шкафы биологической безопасности, центрифуги, автоклавы, термостаты, морозильные камеры и т.д.) и расходные материалы на общую сумму 2,5 млн. грн. закуплены и поставлены совместными усилиями Фонда Рината Ахметова и Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией с целью сокращения времени и повышения качества диагностики туберкулеза в Николаевской области в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине».

В плане мероприятия:

13:00 – торжественное открытие и посещение отдела молекулярно-генетической диагностики туберкулеза в бактериологической лаборатории (Николаевский областной противотуберкулезный диспансер)

13:30 – пресс-брифинг участников мероприятия.

В мероприятии примут участие:

· Светлана Хотина, начальник облздрава Николаевской области;

· Павел Георгиев, главный врач Николаевского областного противотуберкулезного диспансера;

· Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

· Денис Денисенко, руководитель программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

· Наталья Низова, директор ГУ «Украинский центр контроля за социально опасными болезнями МЗ Украины»;

· Анна Барбова, руководитель Центральной референс-лаборатории по микробиологической диагностике туберкулеза МЗ Украины.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Сбор журналистов для пресс-тура: 17 апреля в 12:00 возле центрального входа в Николаевскую ОГА по адресу: г. Николаев, ул. Адмиральская, 22.

Дата и время: 17 апреля (четверг), 13:00.

Аккредитация СМИ по тел.: +38 067 777 99 78, эл. почта: pressa@mocz.org.ua

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В рамках реализации программы «Остановим туберкулез в Украине» при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в партнерстве с ГУ «Всеукраинский центр контроля за туберкулезом МЗ Украины» и МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» закупил 19 наименований лабораторного оборудования и расходных материалов на сумму $5 205 682. Среди них оборудование и расходные материалы, необходимые для качественной диагностики туберкулеза: центрифуги, морозильные камеры, термостаты, шкафы биологической безопасности, автоклавы, весы, контейнеры для транспортировки предметных стекол, респираторы, УФ-лампы и т.д. для лабораторий ІІ и ІІІ уровня.

В прошлом году (19 июля 2013 г.) в Харьковском областном противотуберкулезном диспансере №1 состоялось торжественное открытие отдела молекулярно-генетической диагностики туберкулеза в бактериологической лаборатории. Современное лабораторное диагностическое оборудование (шкафы биологической безопасности, центрифуги, автоклавы, термостаты, морозильные камеры и т.д.) и расходные материалы на общую сумму 4,5 млн. грн. закуплены и поставлены фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» для повышения качества диагностики туберкулеза в Харьковской области в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине». За 2-е полугодие 2013 года диагностику на базе Харьковского областного противотуберкулезного диспансера №1 прошли 1700 пациентов.