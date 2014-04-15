Во Львове семья с двумя детьми отравилась неизвестным веществом

Во Львове семья с двумя детьми госпитализирована в больницу с диагнозом отравление непищевого происхождения.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, чрезвычайное происшествие произошло 14 апреля в городе Львове.

Как отмечается в сообщении, в 21.16 в квартире на 3 этаже 4-этажного жилого дома на улице Староеврейской отравились и были госпитализированы в состоянии средней тяжести четыре человека, в том числе двое детей.

Пострадавшие, мужчина и женщина в возрасте 41 и 37 лет, а также их двое детей в возрасте 16 и 10 лет, госпитализированы в реанимацию Львовской областной клинической больницы и Львовской городской детской больницы.

Работниками ПАО «Львовгаз» проверено наличие тяги и исправность газовых приборов, перекрыта подача газа в квартиру.

Причина отравления семьи устанавливается, проводится расследование.