В Киеве к пляжному сезону в этом году будут готовить 11 городских пляжей

В Киеве к пляжному сезону в этом году будут готовить 11 городских централизованных пляжей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Также, при условии выполнения комплекса мероприятий по благоустройству и соответствующего обустройства, отдых с купанием будет разрешен на 14 объектах.

По словам директора КП «Плесо» Павла Походия, подготовка к началу купального сезона должна завершиться до 10-15 мая.

Он сообщил также, что в соответствии с ожидаемыми прогнозами Укргидрометцентра, в период весеннего половодья никаких подтоплений или затоплений на территориях пляжей, сооружений или пойменных зон в этом году не ожидается. Это позволит сократить расходы на мероприятия по предотвращению эпидемических осложнений.

Отдельное внимание, во время совещания, было уделено вопросу наличия балансодержателей столичных водоемов. В настоящее время около 200 объектов не имеют хозяев. Именно поэтому председатель КГГА Владимир Бондаренко дал поручение своему первому заместителю Богдану Дубасу обеспечить оперативное решение этого вопроса, и на протяжении месяца провести надлежащий учет водоемов с определением хозяйственника.

Кроме того, сообщают в КГГА, глава горгосадминистрации инициировал создание летних детских учебных секций по плаванию на базе действующих специализированных клубов по месту жительства, кружков и школьных бассейнов.

«В столице не должно быть бесхозных прибрежных зон и водоемов. Мы должны сформировать четкую структуру их подчинения. Ведь это позволит организовать безопасность на воде. Также следует постоянно проводить рейды в местах, запрещенных для купания, особое внимание обращать на детей, находящихся без присмотра взрослых», – отметил Бондаренко.