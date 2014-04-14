В Харькове в больнице остаются восемь пострадавших участников митинга Евромайдана, на которых вчера, 13 апреля, напали сторонники федерализации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на главного врача Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова Елену Ковалеву.

По ее данным, вчера в больницу в целом обратились 14 человек. На данный момент в лечебном заведении осталось 8 пациентов, пострадавших в столкновениях. Все они - в состоянии от удовлетворительного до средней тяжести. В тяжелом или критическом состоянии пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Харькове активисты Антимайдана с битами и в масках напали на участников митинга Евромайдана, которые расходились со своего митинга. В результате нападения пострадали около 50 человек, в том числе один работник милиции.