В больницах Киева находятся 102 участника массовых акций

В медицинских учреждениях столицы на лечении находятся 102 участника массовых акций, проходивших в центре Киева.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, за прошлые сутки к врачам «скорой» за помощью обратились 23 участника массовых акций, из них 20 человек – госпитализированы.

Среди причин госпитализации: аппендицит, травмы, простудные заболевания, обострения хронических заболеваний.

В целом за период с 18 февраля согласно оперативной информации к врачам «скорой» за медицинской помощью обратился 1771 участник массовых мероприятий в центре столицы.