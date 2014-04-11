В Черкассах глухие дети на языке жестов исполнили гимн Украины

В Черкассах дети с дефектами слуха - воспитанники Черкасского учебно-воспитательного объединения «Дошкольное учебное заведение - специальная общеобразовательная школа №37» с помощью эмоций и жестов исполнили гимн Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, преподаватели этой спецшколы изложили видео исполнения Гимна на Youtube. За сутки это трогательное видео уже посмотрели более 1000 пользователей.

Как рассказывают сами педагоги этой спецшколы, в исполнении гимна Украины приняли участие более 50 детей разного возраста. Гимн дети исполняли перед входом в школу. Таким образом, этим они на языке жестов выразили свое отношение к событиям, происходящим в Украине.