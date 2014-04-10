Сумская область получила 15 новых автомобилей «скорой медицинской помощи»

Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф за счет средств государственного бюджета получил первую партию санитарных автомобилей «скорой медицинской помощи» типа В на базе Peugeot Boxer в количестве 15 единиц.

Об этом УНИАН сообщил новый начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко.

По его словам, автомобили полностью оснащены медицинской аппаратурой, иммобилизационным оборудованием и изделиями медицинского назначения для предоставления неотложной помощи больным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях в соответствии с Национальным стандартом Украины.

«В понедельник, 14 апреля, планируем получить еще 16 автомобилей «скорой медицинской помощи», из них 3 – реанимобили также на базе Peugeot Boxer. В ближайшее время санитарные автомобили будут распределены по лечебным заведениям города Сумы и в районах области», – сказал Бутенко.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Минздрав Украины закупил 1 тыс. 412 автомобилей «скорой медицинской помощи» разных типов (А, В и С) на общую сумму 921,4 млн. грн. Это - 143 реанимобиля типа С, 1 тыс. 63 автомобиля «экстренной медицинской помощи» типа В, 206 машин «скорой» типа А2. Среди закупленных «скорых» – качественные автомобили «скорой медицинской помощи» на базе автомобилей ГАЗ 32213 и «Peugeot Boxer».