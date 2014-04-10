В школы и детсады Львовской области устроены 158 детей из Крыма

В общеобразовательные и дошкольные учебные заведения Львовской области по состоянию на 8 апреля устроены 158 детей из Крыма. Еще один ученик учится в лицее.

Об этом сообщил УНИАН и.о. директора департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Роман Бабий.

Он рассказал, что 69 детей устроены в учебные заведения Львова, 14 крымчан учатся в школах города Дрогобыча, 18 - в школах Золочевского и Пустомитовского районов.

Также Бабий отметил, что продолжается процесс оформления на обучение крымских студентов в вузы области. В частности, уже зарегистрированы 276 студентов, которые хотят продолжать обучение во Львовской области, из них 152 – уже приступили к учебе.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ как нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

По данным департамента социальной защиты населения Львовской облгосадминистрации по состоянию на 8 апреля 2166 жителей Крыма выразили желание переехать на временное проживание во Львовскую область, из них 1091 – взрослые, 1075 – дети.