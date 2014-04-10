Во Львове задержали двух малолетних наркокурьеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСО при ГУ МВД Украины во Львовской области, к работникам милиции на этой неделе обратился водитель маршрутного такси «Львов-Сокаль», который сообщил, что к нему на львовском автовокзале подошли два подростка с просьбой взять передачу и доставить ее в один из населенных пунктов области по следованию маршрута. У водителя вызвала подозрение «передача»: полиэтиленовый пакет наполнен гранулами черного цвета, похожими на наркотическое вещество.

На место происшествия прибыли работники группы задержания Государственной службы охраны Львова, которые задержали двух подростков тринадцати и четырнадцати лет, жителей Житомирской и Тернопольской областей.

Изъятое вещество направлено в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Львовщины.

Данное событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по статье 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

При совершении данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительные работы сроком до двух лет, или арест сроком до шести месяцев, или ограничения свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Происхождение наркотического вещества и «маршрут наркотрафика» расследуется.