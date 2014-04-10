В Одессе заместитель главврача Центра психического здоровья заставлял больных мыть машины

В Одессе заместитель главного врача Одесского областного медицинского центра психического здоровья систематически брал взятки и заставлял больных мыть машины.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, в милицию обратилась жительница Одессы, у которой подозреваемый вымогал деньги за продолжение предоставления ее дочери медицинской помощи в условиях стационара.

«Больная дочь потерпевшей проходила стационарное лечение в названном центре и вскоре уже должна была быть выписана домой. Но мать, осознавая, что не сможет контролировать поведение больной дочери в домашних условиях, попросила заместителя главного врача продлить стационарное лечение в течение еще 4 месяцев», - сообщили в отделе.

Как пояснили в отделе, заместитель главврача потребовал за продление лечения 4 тыс. грн, деньги должны были передаваться по 1 тыс. грн ежемесячно.

«Как выяснили сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью, этот случай - не единственный. Только с начала текущего года имели место 8 аналогичных фактов вымогательства и получения неправомерного вознаграждения данным работником медицинского учреждения. В частности, он незаконно получал деньги за выдачу справок экспертизы временной нетрудоспособности, рецептурных препаратов бывшим больным, за предоставление возможности оставить психиатрическую больницу на несколько дней лицам, которые находятся на стационарном лечении… Кроме этого, он давал устные указания подчиненным, чтобы те заставляли больных мыть их собственные автомобили», - рассказали в отделе.

На текущей неделе 38-летнему подозреваемому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 УКУ (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры области.