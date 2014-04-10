В медучреждения Киевщины передали новые автомобили экстренной помощи

В медицинские учреждения Киевской области передали 20 новых автомобилей экстренной помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-отделе Киевской областной государственной администрации, автомобили получили медучреждения в Фастове, Обухове, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе-Хмельницком.

По распределению Министерства здравоохранения Украины в Киевскую область в целом выделено 54 автомобиля.

Как заявил во время передачи автомобилей председатель Киевской облгосадминистрации Владимир Шандра, в течение месяца еще 38 «скорых» будут переданы в медицинские учреждения области.

В каретах экстренной помощи класса В можно осуществлять интенсивную терапию в дороге. Автомобили укомплектованы современным медицинским оборудованием: электрокардиографом, монитором жизненных функций, дефибриллятором, аппаратом для подогрева крови, шприцевыми насосами, приборами для измерения кислорода в крови, глюкометром, а также мягкими и жесткими носилками, большим набором пневмошин и других устройств для фиксации при повреждении позвоночника и конечностей.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Минздрав Украины закупило 1412 автомобиля скорой медицинской помощи разных типов (А, В и С) на общую сумму 921,4 млн. грн. Это 143 реанимобиля типа С, 1063 автомобилей экстренной медицинской помощи типа В, 206 машин «скорой» типа А2.