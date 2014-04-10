Запорожье: милиционер организовал канал поставки психотропов из Азии

В Запорожье сотрудники Управления СБУ в области задержали сотрудника Запорожского главка милиции по подозрению в организации поставок психотропных средств из Азии.

Информацию об этом сегодня УНИАН официально подтвердили в пресс-центре УСБУ в Запорожской области.

«5 апреля в Запорожье сотрудники СБУ в результате спецоперации задержали 33-летнего сотрудника ГУ МВД Украины в Запорожской области, который организовал контрабандный канал поставки в Украину психотропного вещества «MDPBP» по действию своему схожему с амфетамином», - сообщили в УСБУ в Запорожской области.

По данным пресс-центра ведомства, сотрудника милиции задержали с поличным – в момент получения 0,5 кг психотропного вещества.

«Психотроп поступил в Украину из Китая под видом посылки, отправленной через международную почтовую службу. Получил «посылку» - 42-летний житель Запорожья – курьер, который не знал о ее содержимом и передал ее организатору канала», - сообщили в пресс-центре.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ их аналогов и прекурсоров») УК Украины.

Сотрудник милиции – организатор канала поставки в Украину MDPBP взят под стражу.