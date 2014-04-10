В Киеве за сутки врачи предоставили медпомощь 11 участникам массовых акций
11:38, 10 апреля 2014Новости регионов
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Среди причин госпитализации: легочные заболевания, обострение хронических заболеваний, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы
Фото: УНИАН
В течение минувших суток к врачам «скорой» обратились за помощью 11 участников массовых акций, из них 8 человек – госпитализированы.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.
По данным Департамента здравоохранения КГГА, среди причин госпитализации: легочные заболевания, обострение хронических заболеваний, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы.
В целом за период с 10:20 18 февраля к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1748 участников массовых мероприятий в центре столицы. Сейчас на лечении в заведениях здравоохранения находится 95 человек.
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