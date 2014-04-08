Озвучена причина массового отравления продуктами из львовского супермаркета

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, ссылаясь на результаты досудебного расследования обстоятельств отравления, которое было завершено недавно.

Как показали результаты экспертиз, причиной госпитализации пострадавших стало наличие в этой продукции опасных микроорганизмов, а именно - бактерий рода сальмонелла.

«Досудебным расследованием установлено, что к продаже такую партию кур-гриль, без какого-либо контроля за соблюдением санитарных норм и технологического процесса приготовления и хранения, допустил заведующий отдела кулинарии указанного торгового объекта. Этому должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия», - говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное производство с обвинительным актом в отношении завотделом утверждено и направлено на рассмотрение суда прокуратурой Львовской области.

Как сообщал УНИАН, 25-30 октября в медицинские заведения Львовской, Волынской и Хмельницкой областей, с предварительными диагнозами «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» было госпитализировано 32 человека, в том числе 4 детей (жители города Львова, города Виннники, поселка Брюховичи Львовского городского совета, села Чернехов Самбирского района, села Липовцы Перемышлянского района, села Мурованое Пустомытовского района Львовской области, города Нововолынск Волынской области, города Славута, города Нетишин Хмельницкой области.