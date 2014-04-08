Александровская больница Киева перечислила однодневный заработок Вооруженным Силам

Коллектив Александровской клинической больницы города Киева перечислил однодневный заработок на счет Министерства обороны Украины.

Александровская клиническая больница является одним из старейших медицинских учреждений Украины. Ее врачи, которые уже давно на заслуженном отдыхе, не на словах знают, что такое война и военные действия. В частности, во время немецкой оккупации эта больница была госпиталем, в котором спасена жизнь тысячам солдат.

Сегодня в Александровской больнице работает более двух тысяч медицинских работников. Коллектив больницы с первых дней обострения политической ситуации в стране разделяет обеспокоенность большинства ее граждан.

“Мы обязаны помочь сейчас украинским солдатам не только морально, но и финансово, - отмечает главный врач Александровской клинической больницы города Киева Р.Василишин. - Есть старая и мудрая пословица: если страна не будет кормить свою армию, то ей придется кормить армию противника. На коллективном собрании мы приняли решение перечислить однодневный заработок на счет Министерства обороны Украины. Мы призываем всю медицинскую общественность Украины поддержать нашу инициативу и перечислить часть заработной платы на счет Министерства обороны, а также обращаемся ко всем предпринимателям, бизнесменам и просто не равнодушным людям присоединиться к этой инициативе и поддержать наши вооруженные силы”.