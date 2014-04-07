Более 500 активистов Евромайдана прошли медобследование

В Киеве в минувшие выходные во время социальной акции в рамках Всемирного дня здоровья более 500 активистов Евромайдана обратились в медицинские палатки с целью обследования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, всем активистам измеряли артериальное давление и уровень сахара в крови. 150 человек прошли электрокардиографическое обследование с последующей консультацией врача-кардиолога. 95 человек прошли флюорографию. По жалобам на состояние своего здоровья 16 человек получили консультацию врача-фтизиатра Киевской городской туберкулезной больницы №1. Среди 95 обследованных на флюорографе открытой формы туберкулеза не обнаружено, говорится в сообщении.

Течение акции лично контролировал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка, который с главной сцены Евромайдана призывал активистов, жителей и гостей столицы ответственно относиться к своему здоровью.

«Украине нужны здоровые патриоты, именно поэтому данная социальная акция предназначена для активистов Евромайдана. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и планируем охватить подобными «днями здоровья» как можно больше социальных групп, в частности жителей АР Крым, которые на данный момент проживают в столице», – отметил Стойка.

В ГГА информируют, что по случаю Всемирного дня здоровья в столичных медицинских заведениях в течение недели будут проводиться различные мероприятия и акции.

Кроме того, городская власть сообщает, что по состоянию на 6.00 7 апреля за сутки врачи «скорой» оказали медицинскую помощь 15 участникам массовых акций, из них 12 человек госпитализированы.

Среди причин госпитализации: сердечно-сосудистые заболевания, инфицированные раны, простудные заболевания.

В целом, за период с 18 февраля к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1 тыс. 712 участников массовых мероприятий в центре столицы. Сейчас на лечении в заведениях здравоохранения остаются 117 человек.