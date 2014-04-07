Стадионы Киева ввели новую услугу для незрячих болельщиков

Руководство Национального спортивного комплекса и Государственного концерна «Спортивные арены Украины» совместно с представителями столичной команды представили новую доступную услугу на стадионе - трансляция с помощью специального оборудования аудио-описательного комментария матча для незрячих болельщиков и фанатов с проблемами зрения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСК «Олимпийский», совместная с Центром доступа к футболу в Европе (CAFE) инициатива - это «прекрасная возможность показать, чего мы достигли и что делаем для болельщиков с проблемами зрения».

«Так, 22 марта во время матча между киевским «Динамо» и запорожским «Металлургом», «Олимпийский» впервые предоставил данную услугу болельщикам на территории арены», - отметили в пресс-службе.