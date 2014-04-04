14 семей из Крыма и Севастополя обратились за соцпомощью в Черкасской области
16:05, 04 апреля 2014Новости регионов
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В органы Пенсионного фонда Украины в области поступили заявления от 35 человек по поводу получения пенсии
Фото: crimea.comments.ua
В Черкасской области по состоянию на 3 апреля о назначении государственной социальной помощи в управления соцзащиты населения области обратились 14 семей из Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, по всем обращениям подготовлены запросы по месту регистрации с просьбой выслать личные дела для назначения социальной помощи по временному месту пребывания. Кроме того, в органы Пенсионного фонда Украины в области поступили заявления от 35 человек по поводу получения пенсии.
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