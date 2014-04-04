Черкащина: медики перечислили украинской армии более 235 тыс грн

Работники черкасских медицинских заведений и коллектив департамента здравоохранения Черкасской облгосадминистрации перечислили однодневный заработок за март на нужды Вооруженных Сил Украины. Общая сумма перечислений составила более 235 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, на часть из этой суммы - 136,5 тыс. грн - приобретут бронежилеты для пограничников Учебного центра подготовки младших специалистов «Оршанец» Госпогранслужбы. Эти деньги были перечислены коллективами департамента здравоохранения ОГА, областных онкодиспансера и стоматполиклиники, противотуберкулезного диспансера, центра медико-социальной экспертизы. А однодневный заработок работников областной больницы - 98,6 тыс. грн - перечислят на счет ВСУ.