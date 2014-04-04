В Киеве изъята партию психотропых стоимостью около 1,5 млн грн

В Киеве милиция изъяла партию психотропных веществ стоимостью около 1,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Печерского районного управления милиции перекрыли межрегиональный канал поступления психотропных средств на территорию столицы. Запрещенные в свободном обращении вещества завозились в Киев из Запорожской области с целью последующего сбыта.

Милиционеры получили оперативную информацию о том, что в одной из столичных многоэтажек происходят противоправные деяния, связанные с оборотом наркотиков. Чтобы задокументировать действия злоумышленников, работниками правоохранительных органов был проведен ряд негласных следственных действий. Во время обыска по указанному адресу милиционеры задержали трех участников преступной группы в возрасте 21, 22 и 24 года. Молодые люди приехали из Запорожья в Киев, где в течение месяца нанимали квартиру по улице Анны Ахматовой.

В квартире оперативники изъяли 500 граммов «Метадона», расфасованного в полиэтиленовые пакетики, более 1 тыс. таблеток «Сонат», приблизительно 2 тыс. таблеток «Димедрола» в блистерах, 2 прибора для взвешивания и фасовки этих сильнодействующих лекарственных средств.

Кроме этого, в ходе осмотра автомобиля, который принадлежит одному из фигурантов, было обнаружено 23 свертка из фольги, в которых также были психотропные вещества.

Все сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований Печерского райуправления столичной милиции. Следствие продолжается.