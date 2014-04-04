Николаевщина: санитарный врач считает, что дети отравились не в детсаду, а в семье

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Александр Игнатенко, заместитель начальника Главного управления Госсанэпидслужбы в Николаевской области.

По его словам, сотрудники управления сегодня работали в детском учебном заведении в Братском, проводили осмотры детей, которые попали в больницу с пищевым отравлением, полностью обследовали весь персонал детского сада, который посещают эти дети, а также взяли смывы с оборудования, дважды провели дезинфекцию.

Игнатенко отметил, что выявить источник заражения, будет очень проблематично.

«Если бы это шло из садика, была бы одномоментная вспышка, и в больницу в течение суток попало бы сразу человек 20-30. А потом еще через полтора суток добавлялись бы заболевшие, - говорит Игнатенко. - А в данном случае все растянуто во времени, смазано, это бытовой путь заражения, это несоблюдение гигиенических норм, правил. Чтобы определить источник, нужно еще не один день».

По словам санитарного врача, первый ребенок заболел еще 17 марта.

Как пояснил Игнатенко, «родители обратились в больницу. Сначала ребенку поставили гастроэнтероколит, а потом диагноз поменяли на функциональное расстройство желудка. Фактически выписали его из больницы без обследования! Это вообще безобразие! Ребенок пошел в садик. 17, 22, 24 марта тоже поступали дети с отравлением. А в садике идет реконструкция. Неполное посещение, потому созданы сводные группы. Здесь контактно-бытовой путь, они в садике начали заражать друг друга».

На сегодня диагноз «сальмонеллез» подтвержден у двух деток - малолетних сестры и брата из одной семьи. Остальных семерых детей в возрасте от 2 до 6 лет, которые находятся сейчас в больнице, еще обследуют. Их состояние удовлетворительное. Пока им поставлен диагноз «острый гастроэнтероколит».

Среди детей, посещающих детский сад и осмотренных врачами, не выявлено тех, кто нуждается в госпитализации. Ситуация в детском саду контролируемая, отметил Игнатенко.

Как сообщал УНИАН, в пгт Братское Николаевской области с 22 марта по 2 апреля из детсада «Радуга» в инфекционное отделение центральной районной больницы, с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» были госпитализированы 8 детей. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалисты районной СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.