Виннитчина: 19-летний юноша умер из-за неправильного диагноза

В Томашпольском районе Винницкой области из-за неправильно установленного диагноза умер 19-летний юноша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, по факту неподобающего выполнения профессиональных обязанностей врачами Томашпольской центральной районной больницы прокуратурой Томашпольского района зарегистрировано уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.140 УК Украины (невыполнение или неподобающее выполнение медицинским или фармацевтическим работником профессиональных обязанностей, если это повлекло тяжелые последствия для больного).

В ЕРДР данное производство внесено 2 апреля.

В частности, установлено, что медики неверно диагностировали заболевание 19-летнего пациента, неверно проводили его лечение, в результате чего парень умер.

Судебно-медицинской экспертизой уже установлено, что причина смерти отличается от диагноза, установленного в Томашпольской ЦРБ.