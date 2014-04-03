Николаевщина: в больницу попали 8 малышей, отравившихся едой в детсаде

В пгт Братское Николаевской области с 22 марта по 2 апреля из детсада «Радуга» в инфекционное отделение центральной районной больницы, с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» были госпитализированы 8 детей.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты районной СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Происшествие находится под контролем Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.