В Александровской больнице Киева пройдет ежегодная акция - «День здоровья»
09:08, 03 апреля 2014Новости регионов
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Цель акции - обеспечить доступность качественной медицинской помощи для населения г. Киева
Традиция проводить эту акцию основана в марте 2011 года.
Ежегодно в «День здоровья» более 2000 киевлян получают возможность проконсультироваться у высококвалифицированных врачей, сотрудников кафедр, заведующих отделений и специалистов высшей квалификационной категории по специальности:
Кардиология
Ревматология
Неврология
Дерматология
Нефрология
Терапия
Инфекционные болезни
Эндокринология
Общая хирургия
Сосудистая хирургия
Нейрохирургия
ЛОР
Офтальмология
Гинекология
Урология
Психотерапия
Прием специалистов 5 апреля с 09.00 до 15.00 часов по адресу: г.Киев, ул. Шелковичная, 39/1, корпус 4 (консультативная поликлиника)
Дополнительная информация по телефону: 234-73-64 (регистратура поликлиники)
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