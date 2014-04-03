В Александровской больнице Киева пройдет ежегодная акция - «День здоровья»

Традиция проводить эту акцию основана в марте 2011 года.

Ежегодно в «День здоровья» более 2000 киевлян получают возможность проконсультироваться у высококвалифицированных врачей, сотрудников кафедр, заведующих отделений и специалистов высшей квалификационной категории по специальности:

Кардиология

Ревматология

Неврология

Дерматология

Нефрология

Терапия

Инфекционные болезни

Эндокринология

Общая хирургия

Сосудистая хирургия

Нейрохирургия

ЛОР

Офтальмология

Гинекология

Урология

Психотерапия

Прием специалистов 5 апреля с 09.00 до 15.00 часов по адресу: г.Киев, ул. Шелковичная, 39/1, корпус 4 (консультативная поликлиника)

Дополнительная информация по телефону: 234-73-64 (регистратура поликлиники)