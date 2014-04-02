В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве уменьшилась на 16%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины.

В сообщении отмечается, что больше всего болели гриппом и ОРВИ дети в возрасте от 0 до 4 лет и 5-14 лет, их удельный вес в возрастном распределении занимает 52,7 % и 41,6% соответственно.

По информации Главного управления Госсанэпидслужбы, в г. Киеве с 24 по 30 марта 2014 года гриппом и ОРВИ заболели 15943 человек, из них 9633 (60,4%) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (на 10 тысяч населения) составил 56,6, что ниже эпидемического порога данной недели (эпидпорог 102,7) на 44%

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Шевченковском, а самый низкий – в Печерском районе города.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве уменьшилась на 16%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины.

В сообщении отмечается, что больше всего болели гриппом и ОРВИ дети в возрасте от 0 до 4 лет и 5-14 лет, их удельный вес в возрастном распределении занимает 52,7 % и 41,6% соответственно.

По информации Главного управления Госсанэпидслужбы, в г. Киеве с 24 по 30 марта 2014 года гриппом и ОРВИ заболели 15943 человек, из них 9633 (60,4%) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (на 10 тысяч населения) составил 56,6, что ниже эпидемического порога данной недели (эпидпорог 102,7) на 44%

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Шевченковском, а самый низкий – в Печерском районе города.