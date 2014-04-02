За минувшие сутки медики оказали помощь 14 участникам массовых акций
15:28, 02 апреля 2014Новости регионов
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За минувшие сутки к врачам «скорой» обратились за помощью 14 участников массовых акций, из них 12 человек госпитализированы.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По данным Департамента здравоохранения КГГА, среди причин госпитализации: травмы различного характера, инфицированные раны, сердечно-сосудистые заболевания, обострения хронических заболеваний, бронхиты.
В целом за период с 10:20 18 февраля, согласно оперативной информации, к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1649 участников массовых мероприятий в центре столицы. Сейчас на лечении в заведениях здравоохранения находится 128 человек.
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