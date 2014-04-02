За минувшие сутки медики оказали помощь 14 участникам массовых акций

За минувшие сутки к врачам «скорой» обратились за помощью 14 участников массовых акций, из них 12 человек госпитализированы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, среди причин госпитализации: травмы различного характера, инфицированные раны, сердечно-сосудистые заболевания, обострения хронических заболеваний, бронхиты.

В целом за период с 10:20 18 февраля, согласно оперативной информации, к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1649 участников массовых мероприятий в центре столицы. Сейчас на лечении в заведениях здравоохранения находится 128 человек.