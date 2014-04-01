Начал работу Львовский медицинский форум

Во Львове начали свою работу традиционный Львовский медицинский форум, XX юбилейная медицинская выставка ГалМЕД: Здоровье и долголетие» и V специализированная выставка «Стоматологический ярмарка», которые проводятся при поддержке Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в рамках медицинского форума состоится ряд мероприятий: научно-практические конференции, круглые столы, семинары, во время которых участники смогут обменяться опытом, мнениями и своими впечатлениями, прежде всего, в контексте реформирования здравоохранения.

Мероприятия форума начались с научно-практической конференции «Актуальные вопросы реформирования системы здравоохранения», участие в которой приняли более 300 специалистов отрасли.