В Житомире женщина из Севастополя родила тройню.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил главный врач Житомирского областного перинатального центра Юрий Вайсберг.

По его словам, "на Житомирщине впервые за два года родилась тройня".

Три младенца родились 28 марта около 14:00 в Житомирском областном перинатальном центре, мамой стала Лариса Кожербаева из Севастополя.

Семья пополнилась двумя девочками и одним мальчиком. Вес каждого новорожденного – более 2 кг, рост – от 45 до 50 см. «Мальчик будет Егором, а девочки – Лизой и Настей», – поделилась планами относительно имен для новорожденных роженица.

Она также рассказала, что даже и не ожидала родить сразу трое детей. Во время ультразвукового исследования врачи обнаруживали только двух деток, однако мать рада подарку судьбы.

Роженицу и новорожденных в перинатальном центре посетили руководители области и представители прессы.

Чиновники желали Кожербаевой и новорожденным крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, подарили семьи теплые одеяла и коляски. Областная власть пообещала следить за судьбой этой семьи.

Для Кожербаевой рождение тройни – это уже третьи ее роды. У нее есть 14-летний сын и 6-летняя дочь.

В Житомире теперь уже многодетная мать вместе со своей семьей проживает уже около года. Из Севастополя они переехали еще до событий в Крыму, связанных с российской интервенцией. Однако, по ее словам, уже тогда в городе было не спокойно. Кожербаева отметила, что "военная агрессия на полуострове стала поводом искать более безопасное местожительство, которым и стал Житомир". Сейчас семья арендует квартиру в Житомире. Но, несмотря на трудности, намерена в дальнейшем обустраивать свой быт именно здесь, поэтому семья рассчитывает на поддержку местной власти относительно получения жилья.

Вместе с тем, роженица рассказала журналистам, что очень беспокоится в связи с ситуацией в родном Севастополе. Ведь ее муж – коренной севастополец. Сама же она – родом из города Новый Буг Николаевской области. Никаких родственников в Житомире у супругов нет. Муж ее сейчас работает маляром в одной из фирм. Сама же Кожербаева по специальности техник-электрик, но до рождения тройни некоторое время работала поваром в столовой. Старший сын остался в Севастополе со своим отцом - бывшим мужем Ларисы, а шестилетняя дочь в первый класс пойдет уже в Житомире.

Как сообщили УНИАН в Житомирской ОГА, по статистике, рождение тройни – это один случай на сто тысяч родов. Последний такой на Житомирщине был зафиксирован в 2011 году.