В Одессе начала действовать служба экстренной психологической помощи

При Одесской ОГА и при консультативной помощи и профессиональном сопровождении специалистов областной психиатрической и социальной служб, в Одессе организовано оказание социально-психологической поддержки из-за политических событий в Украине.

Одесситы, которые испытывают тревогу, неуверенность могут обращаться по телефонам: (048) 783-83-84 и (094) 94-123-84.