В Одессе начала действовать служба экстренной психологической помощи
09:46, 31 марта 2014Новости регионов
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При Одесской ОГА и при консультативной помощи и профессиональном сопровождении специалистов областной психиатрической и социальной служб, в Одессе организовано оказание социально-психологической поддержки из-за политических событий в Украине.
Одесситы, которые испытывают тревогу, неуверенность могут обращаться по телефонам: (048) 783-83-84 и (094) 94-123-84.
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