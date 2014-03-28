В Киеве за сутки за медпомощью обратились 19 участников массовых мероприятий

По состоянию на 6:00 28 марта (с начала суток) к врачам «скорой» обратились за помощью 19 участников массовых акций, из них 17 человек – госпитализированы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, среди причин госпитализации: закрытая черепно-мозговая травма, состояние после огнестрельного ранения, сердечно-сосудистые заболевания, судороги различного генеза, обострение хронических заболеваний.

Всего за период с 10:20 18 февраля согласно оперативной информации, к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1564 участника массовых мероприятий в центре столицы. Сейчас на лечении в учреждениях здравоохранения находится 121 человек.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.