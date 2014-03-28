В санаториях Одессы размещены более 70 крымчан

В санатории Одессы размещены 73 крымчанина – военнослужащие и члены их семей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, военнослужащих и члены их семей размещены в санатории «Аркадия».

«Одесские городские власти одними из первых в стране начали оказывать содействие в размещении военнослужащих, переехавших из Крыма на континентальную часть Украины. По состоянию на 27 марта, в одесском санатории «Аркадия» размещены 73 военнослужащих Государственной пограничной службы и членов их семей. Среди них 5 детей дошкольного возраста», - сообщили в департаменте.

В нем добавили, что в дальнейшем пограничники со своими семьями будут передислоцированы к постоянным местам несения службы.