Львовщина: на медицинский учет взяты 208 человек, прибывших из Крыма

Во Львовской области на медицинский учет взяты 208 человек, прибывших из Крыма на временное проживание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, в области создан оперативный штаб по вопросам размещения семей, которые временно переселяются из Крыма. В частности, для всех семей организовано медицинское обследование местными лечебными заведениями. На медицинский учет уже взяты 208 человек (85 - в городских и 123 - в районных заведениях здравоохранения). За медицинской помощью обратились 34 человека, прибывших из Крыма. Три семьи, в том числе двое детей, пролечены в стационарных условиях городских лечебных заведений.

По данным заведений здравоохранения, взяты на учет 5 беременных женщин, прибывших из Крыма. В Дрогобычском роддоме в семьях крымских татар родилось двое детей. За семьями, в составе которых есть младенцы, закреплены патронажные службы. Пяти семьям, которые временно переехали из Крыма во Львовскую область, оказывается психологическая помощь, информирует пресс-служба ОГА.