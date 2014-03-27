Львовщина: на медицинский учет взяты 208 человек, прибывших из Крыма
Для всех семей организовано медицинское обследование местными лечебными заведениями
Во Львовской области на медицинский учет взяты 208 человек, прибывших из Крыма на временное проживание.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, в области создан оперативный штаб по вопросам размещения семей, которые временно переселяются из Крыма. В частности, для всех семей организовано медицинское обследование местными лечебными заведениями. На медицинский учет уже взяты 208 человек (85 - в городских и 123 - в районных заведениях здравоохранения). За медицинской помощью обратились 34 человека, прибывших из Крыма. Три семьи, в том числе двое детей, пролечены в стационарных условиях городских лечебных заведений.
По данным заведений здравоохранения, взяты на учет 5 беременных женщин, прибывших из Крыма. В Дрогобычском роддоме в семьях крымских татар родилось двое детей. За семьями, в составе которых есть младенцы, закреплены патронажные службы. Пяти семьям, которые временно переехали из Крыма во Львовскую область, оказывается психологическая помощь, информирует пресс-служба ОГА.