Хмельницкая область приняла воспитанников детдома семейного типа из оккупированного Крыма

В Славуте Хмельницкой области разместили воспитанников детского дома семейного типа, которые переехали из оккупированного Крыма.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник областной службы по делам детей Нина Магур.

По ее словам, из Крыма приехали шесть усыновленных детей в возрасте от 2 до 9 лет и двое родителей.

«Для воспитанников детского дома семейного типа городская власть Славуты наняла трехкомнатную квартину и обязалась платить за аренду жилья”, - отметила она.

Магур объяснила, что крымские переселенцы являются гражданами Украины.

«В Крыму их четко поставили перед фактом: или вы идете в Россию, или убираетесь с этой территории. Эта семья не захотела жить в России”, - отметила она.

Кроме этого, областная служба по делам детей изучает вопрос относительно размещения на территории Хмельницкой области еще одного детского дома семейного типа, который планирует переехать из Крыма.

Как сообщал УНИАН, вчера директор департамента социальной защиты населения Хмельницкой ОГА Светлана Лукомская заявила, что Хмельницкая область имеет возможность для расселения более 1,3 тысячи крымчан.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области насчитывается 19 детских домов семейного типа и 103 приемных семьи, в которой воспитываются 369 детей.