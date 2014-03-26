Оздоровительные учреждения Пущи-Водицы разместили 50 переселенцев из Крыма

В оздоровительных учреждениях КП «Киевпасстранс» в Пуще-Водице разместили 50 переселенцев из Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА, отметив, что столичная власть продолжает работу по организации временного поселения жителей АР Крым, которые выразили желание покинуть оккупированную территорию.

Так, по состоянию на 25 марта по направлению Департамента социальной политики были поселены 50 человек в помещения жилых объектов КП «Киевпасстранс» в Пуще-Водице.

Всего коммунальное предприятие подготовило 40 комнат, где могут разместиться переселенцы, а именно: 22 комнаты вместимостью 2-3 человека в оздоровительно-культурном комплексе по адресу: ул. Юнкерова, 9/13; 18 комнат вместимостью 3-4 человека в детском загородном лагере отдыха по адресу: ул. Юнкерова, 14 (2 корпус).

Кроме того, как сообщили в КП «Киевпасстранс», для поселенных граждан в столовой оздоровительно-культурного комплекса организовано трехразовое питание.

В КГГА также напоминают, что связаться с Городским координационным центром для помощи беженцам из Крыма можно по телефонам: (044) 497-57-15; (044) 404-33-20.

Телефонные звонки от киевлян и жителей АРК относительно размещения, временного проживания, оказания медицинской и другой помощи в оперативном режиме принимает Контактный центр города Киева по короткому номеру 15-51 и номеру (044) 205-73-37 (с мобильного).